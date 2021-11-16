Yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize’nin Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler Mahallesi’nde A.T. kontrolündeki 35 DT 181 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan 11 yaşındaki öğrenci Haticenur Koto’ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce uzağa fırlayan Koto, Kamyonet şoförü tarafından vakit kaybetmeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Burada tedavi altına alınan 11 yaşındaki Koto, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan kaza anı iş yerlerinin kameralarına anbean yansıdı.

Rize’de kız çocuğuna kamyonet çarptı VİDEO

