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- Rize'de meydana gelen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Rize'de meydana gelen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Çamlıhemşin ilçesinde bir evde tüpün patlaması sonucunda yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evde mahsur kalan bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.
- İHA
- 28.10.2021 - 01:23
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde feci bir yangın meydana geldi.
Dursun Badoğlu (69) ile üvey kardeşi Kazım Aydınoğlu’na (77) ait evde mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
1 KİŞİ ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Duyma engelli olan Kazım Aydınoğlu’nun kendi imkanları ile evden çıktığı yangında Dursun Badoğlu ise mahsur kaldı.
Yangının söndürülmesinin ardından evde mahsur kalan Dursun Badoğlu’nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın panik halinde bağırması ve evde meydana gelen patlama yer alıyor.
Rize'de meydana gelen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi VİDEO