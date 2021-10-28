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Rize'de meydana gelen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Rize'de meydana gelen yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Çamlıhemşin ilçesinde bir evde tüpün patlaması sonucunda yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evde mahsur kalan bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.