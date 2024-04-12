Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

DHA
Sabah saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyünde Yasin Keleşoğlu(33) yönetimindeki 53 AAR 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan Ozan Bayrak(36) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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