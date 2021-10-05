Çayeli ilçesinde etkili olan yağışlar, heyelana neden oldu. Eyüp Suiçmez isimli bir şahsın oturma odası, toprakla doldu. Bölgede heyelanı önlemek için yapılan duvar ise yıkıldı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Latifli köyünde, yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.

60 yaşındaki Eyüp Suiçmez’e ait evin oturma odasına toprak doldu.

Ayrıca, geçen yıllarda heyelana karşı önlem olarak yapılan taş duvar da yıkıldı.

Suiçmez, bir kolonu yıkılan evinin kalan bölümünün yıkılmasını önlemek için odun parçaları ve demir çubuklar ile evine destek yaptı.

“ALLAH’TAN GELEN BİR DURUM”

Olay sırasında yağışların şiddetlenmesi ile evden çıkıp ailesinin yanına gittiğini belirten Eyüp Suiçmez, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yağmur şiddetini artırdıktan sonra evi terk ederek ailemin yanına gittim. Sabah ilçe merkezine gitmeden önce eve geldiğimde evin duvarının yıkıldığını, oturma salonunun toprakla dolduğunu gördüm. Son yıllarda her tarafta afetler oluyor. Allah’tan gelen bir durum.

Rize’de yaşanan heyelanda, oturma odasına toprak doldu VİDEO



“DAHA ŞİDDETLİ OLUNCA DUVAR DAYANAMADI”

Geçen yıl yine aynı yerde olan heyelan sonrasında afetten korunmak için taş duvar yapılmıştı ancak bu sefer daha şiddetli olunca duvarda dayanamadı.”