Mısır’dan davetsiz misafir yola çıktı! Bu iki bölgeye dikkat; başımızı ağrıtacak

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Türkiye, geçmişte Çad ve Libya üzerinden gelen Afrika çöl tozlarıyla mücadele etmişti. Birçok şehirde çamur yağmurları etkili olmuş, sel ve su baskınları yaşanmıştı.
Şimdi ise aynı tehlike Mısır üzerinden kapımızı çalacak.
Cuma günü ülkemize gelmesi beklenen çöl tozları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkileyecek.
Bu kez Mısır'dan geliyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Cuma günü ülkemize Mısır üzerinden bir çöl tozu gireceğini duyurdu.
Paylaşımında, "Cuma günü Mısır üzerinden yurdumuza çöl tozu geliyir. Etki alanı Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gözüküyor." sözlerine yer verdi.