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Mısır’dan davetsiz misafir yola çıktı! Bu iki bölgeye dikkat; başımızı ağrıtacak

Mısır’dan davetsiz misafir yola çıktı! Bu iki bölgeye dikkat; başımızı ağrıtacak Türkiye’nin baş belası geri döndü! Derin nefes alanlar, bugünlerin kıymetini bilin. Cuma günü bu iki bölgenin tepesine çökecek.