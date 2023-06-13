Rize'nin zirvelerinde haziran ayında karla mücadele Çamlıhemşin'de denizden 2 bin 600 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'nda haziran ayına rağmen ekipler, kışın yağan karla kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

DHA

Doğu Karadeniz'de kış aylarında yağan kar nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kapalı kalan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, haziran ayına gelinmesine rağmen denizden 2 bin 600 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'nda, kalınlığı yer yer 1 ile 3 metre arasında değişen kar kütlelerinin temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Geçitlerde kar tüneli

Yayla göçü sezonunun başlamasıyla çalışmalarını Kavrun Geçidi ve Ayder gibi yüksek kesimlere yoğunlaştıran İl Özel İdaresi ekipleri, kar kütlelerinin yüksek olduğu bölgelerde tünel açma tekniğiyle yolları açıyor.

Ekipler, güzergahta heyelanlarla kapanan yolda da çalışma yürütüyor.