Rize'ye iniş yaparken kırıma uğrayan uçağın enkazının bulunma anı

Rize'de feci kaza...

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden akşam saatlerinde havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Rize'ye iniş yapmak üzereyken bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Kazanın bildirilmesinin ardından birçok ekip, uçağın enkazına ulaşabilmek için seferber oldu.

Gece görüş kabiliyetli iki askeri helikopter ile gerçekleştirilen arama çalışmaları için, çevre illerdeki AFAD ekipleri de görevlendirildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kaçkar Dağları'nın zirvesinde Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve İkizdere Arama Kurtarma ekibi, uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaştı.

Yapılan incelemelerde, kazayı ihbar eden tek kadın yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olduğu, pilot Demirci'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

ENKAZIN BULUNMA ANI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformu üzerindeki resmi hesabı üzerinden kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, uçağın enkazının bulunduğu anların videosuna da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci’ye Allah’tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya’ya acil şifalar diliyorum.

Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan’a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelinize; AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

AFAD ARAMA ÇALIŞMALARININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da, meydana gelen kazanın ilk anlarından itibaren yapılan arama çalışmalarının detaylarını paylaştı.

AFAD'ın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Eskişehir İli Sivrihisar İlçesinden havalanarak Rize’ye gitmekte olan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın 02.07.2025 günü saat 18.18’de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır.

Olay yerine;

Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ve Erzincan AFAD ekiplerinden 14 araç, 4 drone, 57 personel, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, STK'lardan 6 araç ve 34 personel yönlendirilmiştir.

"YOLCU YARALI, PİLOT HAYATINI KAYBETTİ"

Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdürülmüş olup, sabah saatlerinde düşen uçağa ulaşılmıştır.

Uçakta pilot konumunda olan vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği tespit edilmiştir, yolcu konumunda olan vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar dileriz.

‘YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ’

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞTI

Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi.

Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.

Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Uçuş öncesinde basın mensuplarına konuşan Demirci, bu yolculuğun çocukluk hayali olduğunu ve farklı coğrafyaları kendi uçağıyla görmek istediğini dile getirmişti.