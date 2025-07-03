Rize'ye iniş yapmak üzereyken dağlık bölgede düşen uçağa ulaşıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Rize'ye iniş yapmak üzereyken kaza kırıma uğradı.
Pilot Demirci'nin Sivrihisar'dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına gece görüş kabiliyetli iki askeri helikopter katılırken çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Uçağın enkazı Rize-Bayburt sınırında Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri tarafından bulundu.
Rize Valisi İhsan Selin Baydaş, yolcu Hicran Kaya'nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci'nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
"YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ"
Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" diyerek hayati risklerinin bulunduğunu ifade etmişti.
TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞTI
Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi.
Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.
Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
Uçuş öncesinde basın mensuplarına konuşan Demirci, bu yolculuğun çocukluk hayali olduğunu ve farklı coğrafyaları kendi uçağıyla görmek istediğini dile getirmişti.