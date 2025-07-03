Rize'ye iniş yapmak üzereyken dağlık bölgede düşen uçağa ulaşıldı Rize'ye iniş yapmak üzereyken dağlık bölgede kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına ulaşıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını söyledi.