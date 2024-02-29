Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu: Oğlu ve eşi gözaltına alındı Eşinin kendini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek kayıplara karışan kadın, geçtiğimiz gün Sakarya Nehri'nde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, cansız bedenine ulaşılan kadının oğlu ve eşini gözaltına aldı.

İHA

Geçtiğimiz gün Sakarya'da 16 gündür aranan kadından acı haber geldi.

13 Şubat'ta Adapazarı ilçesinde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi.

Kadının ihbarı üzerine Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti.

Evinin yakınında eşyaları bulundu

Leyla D.'nin eşinin, ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Leyla D.’nin telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

16 gündür çalışmalar devam ediyordu

Kayıplara karışan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri’nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışmalar yürüttü.

Cansız bedeni bulundu

Devam eden çalışmalar neticesinde Leyla D.’nin cansız bedeni dün, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu.

Sudan çıkarılan Leyla D.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastaneye gönderildi.

Eşi ve oğlu gözaltına alındı

Olaya ilişkin Leyla D.'nin eşi S.D. ve oğlu U.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)