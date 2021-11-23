Sakarya'da 22 yaşındaki genç kız, otelde ölü bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Minel Y., kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Kolu seruma takılı Minel Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğle saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde meydana gelen olayda, otelde konaklayan Minel Y., şüphe üzerine odasına girilince işletme tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

2 GÜN ÖNCE OTELE TEK GELDİĞİ BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.









