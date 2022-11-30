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    Sakarya'da annesinin terk ettiği yabancı uyruklu bebek yaşamını kaybetti

    Annesi tarafından aile sağlığı merkezi önüne bırakılan Suriyeli bebek hayatını kaybederken bebeği bırakan anne, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
    • 30.11.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:54
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    Sakarya'da annesinin terk ettiği yabancı uyruklu bebek yaşamını kaybetti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Suriye uyruklu K.E, bebeği H.E'yi bir aile sağlığı merkezi önüne bırakarak uzaklaştı.

    Merkezde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Merkeze gelen sağlık görevlileri, 7 aylık olduğu öğrenilen bebeği, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bebek hayatını kaybetti

    Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken bebeğin merkez önüne bırakıldığında bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

    Bebeğin cansız bedeni, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

    Sakarya da annesinin terk ettiği yabancı uyruklu bebek yaşamını kaybetti #1

    Cenazesi toprağa verildi

    H.E'nin cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Anne serbest bırakıldı

    Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.E, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Otopsi raporu bekleniyor

    AA'nın haberine göre, ayrıca otopsi raporunun ve kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmanın neticelenmesinin beklendiği öğrenildi.


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