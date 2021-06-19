Sakarya'da asker yardımı bahanesiyle dilencilik

Herhangi bir izin belgesi olmamasına rağmen ilçe merkezinde askere yardım bahanesiyle para toplayan kişi, kameraları görünce bölgeden uzaklaştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde insanların duygularını sömürerek, askere yardım topluyorum bahanesiyle para toplamaya çalıştı.

Etraftakilerin kayda aldığı şahsın tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

FARK EDİLİNCE UZAKLAŞTI

Yardım için hiçbir belgesi olmayan ve kendisini görüntüleyen kişinin sorularına cevap veremeyen şahıs, bir süre sonra arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.

Yardım bahanesiyle para topluyordu, kameraları görünce uzaklaştı VİDEO













