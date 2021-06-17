Sakarya'da BAE ajanlığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

Gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu öne süren sanık, sızma gibi işlerin istenmesi üzerine BAE istihbaratıyla iletişimi kopardığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanlığı iddiasıyla suçlanan Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın yargılanmasına başlandı.

Astal, "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından hakim karşısına çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Al Astal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"GAZETECİYİM" SAVUNMASI

Kimlik tespiti yapılması ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanık Al Astal, tercüman vasıtasıyla savunma yaptı.

Astal, gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"İSTİHBARATÇILAR BENİMLE İRTİBAT KURDU"

İddianamede yer alan dijital materyal içindeki haber ve yazıların kendisine ait olduğunu aktaran Astal, "BAE'de istihbarat örgütü benimle irtibat kurdu, ben kurmadım. Beni maaşa bağladılar ancak kendi işimi yaptım, gazetecilik faaliyetinde bulundum." dedi.

"SIZMA GİBİ İŞLER İSTENİNCE..."

Astal, BAE istihbaratıyla irtibatının Türkiye'ye geldiğinde de devam ettiğini savunarak, "BAE istihbarat görevlisiyle İstanbul'da buluştum ama bu kişinin ne için geldiğini, sadece benim için gelip gelmediğini bilmiyorum. Benden suç teşkil edecek sızma gibi işler istenince BAE istihbaratıyla irtibatı kestim ve bir süre kaçak hayatı yaşadım." diye konuştu.

DURUŞMA 16 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz olan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

SÜREÇ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede sanık Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapisle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.