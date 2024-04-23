Şanlıurfa'da inayet zanlısına drone destekli operasyon Polis ekipleri, drone yardımıyla gerçekleştirdikleri operasyonla, Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.

İHA

Geçtiğimiz yıl nisan ayında, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'ndeki evinin önünde bekleyen Abdülkadir Atçı (23), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti E.Y.'nin işlediğini belirledi.

Drone destekli operasyon ile yakalandı

Zanlının kaldığı Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine dron destekli operasyon gerçekleştiren Viranşehir Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.'i kıskıvrak yakaladı. Cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)