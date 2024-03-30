Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi

İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi'nde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye ise fotoğrafları kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış