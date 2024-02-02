Sakarya'da bungalov kavgası: Ortaklık bitince ortalığı yerle bir etti Sakarya'da bungalov ortaklığı biten S.G., eski ortağının dükkanını basıp rafları yere indirdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Sakarya'da bungalov kavgası ortalığı karıştırdı.

Sorunlar nedeniyle ortaklık bitti

Sapanca’da bungalov kurup işleten ortaklar, bir süre sonra sorun yaşamaya başladı.

Yaşanan sorunların ardından, polis memuru H.G.’nin bungalova ortak olan eşi S.G., ortaklardan E.Y. ile M.S.’nin işletmedeki ortaklıktan ayrılmasını sağladı.

Daha sonrasında S.G., diğer ortak U.S.’nin de ortaklıktan vazgeçmesini istedi.

Dükkanı birbirine kattı

Talebi kabul edilmeyen S.G. isimli kadın, U.S.’nin Serdivan ilçesinde bulunan dükkanına gitti.

Burada çılgına dönen kadın, dükkan içindeki her şeyi fırlatarak işletmeyi birbirine kattı.

Kamera kaydıyla birlikte savcılığa başvurdu

Kadının işletmeyi yerle bir ettiği anlar, dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaşanan olayın ardından dükkan sahibi, kamera görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin olarak savcılık soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)