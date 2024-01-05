Sakarya'da cami cemaati isyanda: Köpekleriyle endişe saçıyor Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz bir vatandaş, caminin şadırvanını mesken tutarken, cemaat ise duruma çözüm bulunmasını istiyor.

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İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami’nin şadırvanını, kimliği belirsiz bir vatandaş mesken tuttu.

Yeni Cami’nin şadırvanını birkaç haftadır, yanında getirdiği iki köpeği ile mesken tuttuğu öğrenilen vatandaş ise cemaati endişelendirmeye başladı.

Kimliği belirsiz bir vatandaş caminin şadırvan kısmında yatıp kalkarken, geçtiğimiz birkaç haftadır bölgeye gelip gittiği öğrenilen şahsın şikayet edildiği belirtildi.

Ancak şahsın şikayet edilmesi üzerine emniyet ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde ise geri geldiği öğrenildi.

"Cami şadırvanında böyle bir yaşam alanı olamaz"

Cami cemaatinden Osman Zor, “Cami şadırvanında böyle bir yaşam alanı olamaz. Toplumun kullandığı ortak alanda böyle bir yaşam alanı olmaz. Orada bir yanlış varsa, hepimizin ortak yanlışıdır. Bu vatandaş kimse, devlet otoritesi zaten sahip çıkıyor evsiz kalan kişilere. Tabii burayı mekan edinemez, böyle bir hakkı yok. Sokakta kalmışsa, devlet zaten sokaktaki insanlara sahip çıkıyor. Caminin avlusunda olamaz yani kusurlu ve yanlış bir davranış.” dedi.

"Gereği yapılırsa iyi olur"

Cami cemaatinden Necdet Başoğlu ise “Şehrin merkezindeki Yeni Cami’de bu tarz bir tablonun olması hiç hoş değil. Öncesinde birkaç defa daha bu kişi buraya gelmiş ve caminin idari heyeti durumu yetkililere bildirmiş ve ekiplerce buradan alınmış şahıs. Daha sonrasında tekrar geldi ve burada köpekleri ile birlikte ortak kullanım alanını işgal ediyor.

Akşam ve yatsı namazı saatlerinde burada şadırvana gelen insanlar korkuyor ve endişeli şekilde burada abdest almak zorunda kalıyorlar. Yetkili mercilere konu ile alakalı tekrar bilgi verildi, gereği yapılırsa iyi olur.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)