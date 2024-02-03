Sakarya'da dansöz sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı Serdivan ilçesinde eğlence mekanında dansözlük yapan 30 yaşındaki sevgilisi Sevda Timur’u, çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren 40 yaşındaki Ümit Demirtaş, tutuklandı.

DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda Timur’un evine giden 2 çocuk babası Ümit Demirtaş, genç kadından işi bırakmasını istedi.

Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

Tabancayla vurdu

Tartışma sırasında Demirtaş, sevgilisi Sevda Timur’u tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından Demirtaş, polis merkezine giderek teslim oldu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ümit Demirtaş’ın ifadesinde, Sakarya’daki bir otomotiv firmasında çalışırken Sevda Timur ile tanışıp sevgili olduklarını, sonrasında eşinden ve işinden ayrıldığını, olay günü de işten ayrılmasını istediği Timur ile aralarından tartışma çıktığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)