Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.
Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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