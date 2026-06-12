Güney Kore, Hyeon-gyu Oh'nun golüyle Çekya'yı yendi

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FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore ve Çekya karşılaştı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Güney Kore'nin gollerini 67. dakikada Hwang In-Beom ile 80. dakikada Hyeon-Gyu Oh attı.

Çekya'nın tek sayısını 59. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.

GÜNEY KORE GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla puanını 3 yapan Güney Kore, gruptaki bir sonraki maçını Meksika ile oynayacak.

Puanla tanışamayan Çekya ise Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.