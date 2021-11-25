Sakarya'da ehliyetsiz genç sürücü, otomobille duvara çarptı: 5 çocuk yaralı 

Sapanca ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.

Sakarya'Nın Sapancailçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde, seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü R.A.B. (17) yönetimindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

5 ÇOCUK YARALANDI

Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan A.A. (16), M.Y. (14), E.Z. (16) ve M.B.A. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.