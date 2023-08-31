Sakarya'da fındık toplamaya gittiği bahçede hayatını kaybetti

İHA
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Eskibıçkı Mahallesi’nde yer alan fındık bahçesinde 73 yaşındaki Dursun Turan, fındık toplamaya bahçeye gitti.
Daha sonra yaşlı adamdan haber alamayan ailesi ise polise başvurdu.
Başvurunun ardından bölgeye intikal eden ekipler çalışmalar sonucu yaşlı adamın cansız bedenini buldu.
Başını ağaca çarptığı öğrenildi
Turan’ın, gittiği bahçede dengesini kaybederek düştüğü ve bu esnada başını ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Otopsi yapılacak
Olayla ilişkin inceleme başlatılırken, Dursun Turan’ın cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi.