Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 11 kişi hastanelik oldu

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay, öğle arasında tüketilen bir öğünün ardından sağlık alarmına dönüştü. Okulda öğrenim gören 10 öğrenci ile bir vatandaşın, dışarıdan satın aldıkları tavuk pilavı yedikten kısa bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle fenalaştığı bildirildi.

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Öğrenciler ve vatandaş, yaşadıkları rahatsızlık sonrası hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. İlk değerlendirmelerde gıda zehirlenmesi şüphesi ön plana çıkarken, yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Sağlık ekipleri, yemeğin temin edildiği işletmenin tespiti ve numune analizleri için çalışmalara başladı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.