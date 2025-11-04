Sakarya'da iş makinesi çalan şüpheliler yakalandı

- Sakarya'da bir inşaat firmasının deposundan iş makinesi çalındı.
- Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden iş makinesinin Düzce'ye götürüldüğünü belirledi.
- Şüpheliler, eski çalışan B.Ç. ve A.E., yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda inşaat firmasına ait depoda bulunan iş makinesi tatil günü kimsenin bulunmadığı sırada çalındı.
Durumu fark eden firma sahipleri polise bildirdi.
İhbar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri depodaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekiplerin çalışmasında iş makinesinin tıra yüklenerek depodan çıkarıldığı ve Düzce'ye götürüldüğü belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Ekipler düzenledikleri operasyonla firmanın eski çalışanı B.Ç. (31) ile A.E.'yi (29) yakaladı.
İş makinesi de Düzce'de ormanda gizlenmiş halde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.