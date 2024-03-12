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Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı Jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.