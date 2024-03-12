Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

İHA
Kolluk kuvvetlerinin yurt içinde asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla denetimleri kesintisiz devam ediyor.
Durdurulan araçtan adeta cephanelik çıktı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta adeta cephanelik çıktı.
Araçta yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız Glock marka, 1 adet HS marka tabanca, 9 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış