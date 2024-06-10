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Sakarya'da kaçak kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 936 bin lira ceza

Sakarya'da kaçak kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 936 bin lira ceza Kocaeli'nden gelerek Sakarya'da kaçak kimyasal dökümü yaparken suçüstü yakalanan firmaya 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası kesildi.