Sakarya'da kaçak kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 936 bin lira ceza

İHA
Sakarya'da kimyasal atık dökümü yapıldığını dair edinilen bilgiler neticesinde harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye foto kapan kurdu.
Yapılan incelemeler neticesinde şahsıların Kocaeli'nden geldiğini tespit eden ekipler şahısları kimyasal atık dökümü sırasında suçüstü yakaladı.
1 milyon 936 bin lira ceza
Ekiplerce yapılan aramada da 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Sakarya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ise atık döken firmaya idari işlem yapılarak 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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