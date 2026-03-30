Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk puanını aldı

MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 1. bitiren Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, üst üste 3. galibiyetini kazandı.

Bezzecchi'nin takım arkadaşı Jorge Martin 2., Pedro Acosta 3. oldu.

TOPRAK BİR İLKE İMZA ATTI

Prima Pramac Yamaha takımından milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 25.549 saniye gerisinde 15. bitirdi.

Yamaha ile yarışan sürücüler arasında yarıştaki en iyi dereceyi elde eden Toprak, kazandığı 1 puanla MotoGP'de puan kazanan ilk Türk olmayı başardı.

Sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si 26 Nisan'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45