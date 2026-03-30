ABD'de A Milli Takım korkusu: En büyük rakibimiz Türkiye olacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu maçı kazanması halinde Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak ve 24 yıllık özlemi sona erdirecek.

Turnuvaya katılması halinde Türkiye, grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek.

Öte yandan, ESPN kanalında yayınlanan bir programda A Milli Takım’ın performansı ve turnuvadaki şansları detaylı şekilde değerlendirildi.

"ABD, TÜRKİYE'NİN KENDİ EVİ GİBİ"

Venezuelalı yorumcu Alejandro Moreno, "Türkiye çok uzağımızda değil. Stüdyodan çıktığımızda, Hartford caddelerinde bile korku uyandırıyor. Ve gerçekten bu turnuvada ev sahibi gibi olacaklar. Her yerde Türkler var. ABD, Türkiye'nin kendi evi gibi" sözlerini dile getirdi.

"ABD'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ TÜRKİYE OLACAK"

ABD'nin grupta en büyük rakibinin Türkiye olabileceğini belirten Alejandro Moreno şöyle dedi:

"Bu da ABD-Türkiye maçında avantajın kimde olduğunu ortaya koyuyor. Grupta ABD'nin en büyük rakibi Türkiye olacak. Avustralya ve Paraguay maçlarından tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosuna fark yaratan pek çok isim var. ABD savunmasını nasıl zorlayacaklarını pek çok maçta gördük"

"TÜRKİYE İNANILMAZ YETENEKLİ BİR JENERASYON YAKALADI"

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunun yeteneğine dikkat çeken Alejandro Moreno, "Amerika Birleşik Devletleri'nin grupta isteyeceği son takımın Türkiye olacağını söylemeniz gerekir. Kosova'yı her gün, bütün gün alırdın. Türkiye'nin Dünya Kupası oynamasının üzerinden uzun zaman geçti evet ama bu kez inanılmaz yetenekli bir jenerasyon yakalamış durumdalar" dedi.

"MONTELLA ZAYIF NOKTA"

Vincenzo Montella'ya parantez açan Alejandro Moreno, "Belki de bulabileceğimiz tek zayıf noktaları bir İtalyan koçları olması. Montella benim için zayıf nokta" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, İTALYA'DAN DAHA İYİ BİR HÜCUM HATTINA SAHİP"

A Milli Futbol Takımı'nın hücum hattına vurguda bulunan Gabriel Marcotti, "Adil olmak gerekirse, Türkiye muhtemelen İtalya'dan daha iyi hücum oyuncularına sahip; Arda Güler, Kenan Yıldız ve diğer seçenekler ama aynı zamanda üzerinizde baskı var" yorumunda bulundu.