Mersin'de motokurye yaya geçidinde çocuğa çarptı: O anlar kamerada

Mersin'de Yenişehir ilçesinde saat 15.40 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda ismi öğrenilemeyen motokuryenin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle çocuk metrelerce havaya savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.,

DURUMU İYİ

Yaralanan kız çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.