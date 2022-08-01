Trafikte ilerleyen otomobilin karşısına aniden çıkan çocuk, kaza geçirdi. Çevredekiler yaralı çocuğa yardım ederken o esnada kaza bölgesinden geçen düğün konvoyunun kornaya basması tepki çekti.

Trafikte skandal görüntülerle gündeme gelen düğün konvoyu, bu kez kaza anındaki sabırsızlığıyla dikkat çekti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, aniden karşısına çıkan küçük bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoka girdi

Kazada yaralanan çocuk çarpmanın etkisiyle şoka girerek ağlamaya başladı.

Otomobil sürücüsü ve çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu.

Sakarya'da kaza geçiren çocuğu beklemeyen sabırsız sürücüler korna çaldı VİDEO

Düğün konvoyu kazayı beklemedi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahalede bulunurken kaza bölgesinden geçmekte olan düğün konvoyu sürücüleri ise kornaya bastı.

Ardı arkası kesilmeyen korna seslerine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi

Duran trafik, çocuğun ambulansa alınmasının ardından tekrar normal seyrine döndü.

İHA'nın aktarımına göre; hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.