Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra Ankara'da toplandı.
Çalışmanın başlığı "Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" olarak belirlendi.
13’üncü Çalışma Meclisi, iki günde toplam 4 panel yaparak çalışma hayatı ile ilgili önemli konuları ele alacak.
"İş gücünde yeni modellerin geliştirilmesinin kaçınılmaz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmasında, değişen iş gücünde yeni modellerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
İstihdamın geliştirilmesi için sadece işsizlik verilerine odaklanmak yeterli değildir. Aynı zamanda kaliteli ve sürdürülebilir işlerin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bugün burada geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak için bir araya geldik. Deneyimlerin paylaşması ve çözüm önerilerinin sunulması için bir araya geldik.
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