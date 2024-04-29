Vedat Işıkhan: 13. Çalışma Meclisi, geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yıl aradan sonra toplanan Çalışma Meclisi'nin açılışında bir konuşma yaparak sendikal örgütlenmenin önemine değinerek "Geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak için bir araya geldik" dedi.

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ensonhaber.com

Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra Ankara'da toplandı.

Çalışmanın başlığı "Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" olarak belirlendi.

13’üncü Çalışma Meclisi, iki günde toplam 4 panel yaparak çalışma hayatı ile ilgili önemli konuları ele alacak.

"İş gücünde yeni modellerin geliştirilmesinin kaçınılmaz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açılışta yaptığı konuşmasında, değişen iş gücünde yeni modellerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.