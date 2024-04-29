ensonhaber.com
TV8 ekranlarının izlenmre rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star 2014'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Survivor All Star 2024'ün her bölümü izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Son olarak Berna Canbeldek'in elendiğ Survivor All Star'da yeni haftanın dokunulmazlık oyunları merakla bekleniyor.
Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek 99. bölümde oynanacak.
Programın sıkı takipçileri yeni bölüm tanıtımı hakkında aramalarına hız verdi. Peki Survivor'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?
İşte Survivor All Star 2024'ün 99. bölüm fragmanı...