Sakarya'da kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi

DHA
Sakarya'nın Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde Aynur Çorbacıoğlu'nun (54) bir anlık dikkatsizliği sonucu evinin bahçesinde yem karma makinesi patoz ile traktör miline kıyafeti dolandı.
Kıyafetinin dolanmasıyla makineye sürüklenen Çorbacıoğlu yaşamını yitirdi.
Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Vücudunun bir bölümü parçalanarak yaşamını yitiren Çorbacıoğlu'nun cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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