Sakarya'da marketten ürün çalmaya çalışan şahıs kaçarken yaralandı

- Sakarya'da bir şahıs, marketten ürün çalmaya çalışırken plastik tentenin kırılması sonucu yüksekten düşerek yaralandı.
- Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
- Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde market çalışanlarının daha önce de hırsızlık yaptığını söylediği şüpheli, yeniden ürün çalmaya çalıştı.
Durumu fark eden çalışanların peşine düşmesi üzerine kaçmaya başlayan şahıs, aynı marketin deposunun üstündeki plastik tenteye çıktı.
Tentenin kırılmasıyla yüksekten düşen şahıs yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.