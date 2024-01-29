İHA
Sakarya'da yaşanan bir olay pes dedirtti.
Dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs havaya rastgele ateş açtı.
Motosikletin üstünde havaya ateş açtı
Görüntüler, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikleti şahsın araç yoğunluğunun bulunduğu caddede havaya rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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