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Sakarya'da seyir halindeki motosikletten havaya ateş açtı

Sakarya'da seyir halindeki motosikletten havaya ateş açtı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs, silah ile havaya rastgele ateş açtı. Bu kadarına da pes artık dedirtecek anlar, saniye saniye kaydedildi.