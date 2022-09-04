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    Sakarya'da sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti

    Adapazarı'nda sokak köpeğini kovalama nedeniyle çıkan tartışma sonrası 2 kurye, 10 kişilik grupla tekrar mahalleye geldi ve A.İ ve O.İ. isimli kardeşleri bıçakladı.
    • 04.09.2022 - 10:08
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    Sakarya'da sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Güneşler Mahallesi'nde 2 motorlu kurye, siphariş teslim etmek için Yıldırım 3 Sokak'a geldi.

    Gece saatlerine kuryeler ile A.İ ve O.İ. isimli kardeşler arasında, sokak köpeğini kovalama nedeniyle tartışma çıktı.

    Kuryeler kardeşleri bıçakladı

    Tartışma sonrası 2 kurye, olay yerinden ayrıldı. 10 kişilik grupla tekrar mahalleye dönen kuryeler, ikinci kez tartıştıkları 2 kardeşi, bu kez bıçakladı.

    Kardeşler hastaneye kaldırıldı

    2 kardeş, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kardeşler, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti #1

    Sakarya da sokak köpekleri nedeniyle çıkan kavga, hastanede bitti #2

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