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Sakarya'da yakalanan 700 kiloluk at ve eşek etiyle ilgili yeni gelişme: İfadesinde itiraf etti

Sakarya'da yakalanan 700 kiloluk at ve eşek etiyle ilgili yeni gelişme: İfadesinde itiraf etti 700 kilogram at ve eşek eti, sucuk yapılmak üzere İstanbul’a götürülmek istenildiği esnada jandarma ekiplerince Sakarya otoyolunda yakalanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs, etlerin sucuk yapılarak Düzce’de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.