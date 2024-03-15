Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayolu üzerinden İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı.
700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurulan tırın içerisinde yapılan aramalarda, 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.’nin, daha öncesinde de “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenildi.
İstanbul'da sucuk yapıp Düzce'de piyasaya süreceklerdi
Öte yandan C.D., ifadesinde teslim aldıkları at ve eşek etlerini İstanbul’a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından ise Düzce’de piyasa süreceklerini itiraf etti.
Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde ‘tek tırnaklı hayvan eti’ olduğu tespit etilen 700 kilogram et, imha edildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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