Ela Rümeysa Cebeci adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir süredir tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni gelişme yaşandı.

EK İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci bugün savcılıkta ifade verdi.

Cebeci'nin ifadesinde, 'Uyuşturucu' madde kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

'EV HAPSİ' ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci cezaevinden 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İLK OPERASYONLARDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci dahil 7 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

"UYUŞTURUCU KULLANIYORUM AMA SATMIYORUM"

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan ve tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık günü getirildiği adliyede ek ifade vermişti.

Cebeci ifadesinde geçmişte uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını söyledi.

"Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" diyen Cebeci, yeniden kan testi ve saçından örnek alınmasını talep ederek daha sonra avukatıyla gelip bildiklerini anlatacağını ifade etti.

Cebeci'nin savcılıkta verdiği ek ifadesi şöyle:

"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.

"SADETTİN SARAN İLE 2021 YILINDA ERKEK ARKADAŞIM OLARAK İLİŞKİ YAŞADIM"

THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık.

Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim"

SERCAN YAŞAR İTİRAFÇI OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar tutuklanmıştı.

Savcıya ifadeye veren Yaşar, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti.