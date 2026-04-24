Türkiye’ye en büyük tehdit hangi ülkeler: Vatandaş ne diyor

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Türkiye’de seçmenlerin dış politika algısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

11-20 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara “Türkiye’ye kim dost, kim düşman?” sorusu yöneltildi.

2 BİN 8 KİŞİYE SORULDU

Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 8 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma, yüzde 95 güven düzeyinde ve artı-eksi 2 hata payıyla hazırlandı.

İSRAİL "AÇIK ARA" DÜŞMAN GÖRÜLÜYOR

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların en yüksek oranda “düşman” olarak nitelendirdiği ülke İsrail oldu. İsrail’i “düşman” olarak görenlerin oranı yüzde 85,2’ye ulaştı.

Bu oran, listedeki diğer tüm ülkelerin oldukça üzerinde.

İsrail’i yüzde 78 ile ABD, yüzde 64 ile Yunanistan ve yüzde 58,5 ile İran takip etti.

Rusya için “düşman” diyenlerin oranı yüzde 49,9 olurken, Fransa için bu oran yüzde 52,5 olarak ölçüldü.

ALMANYA VE İTALYA'DA GÖRÜŞLER BÖLÜNDÜ

Almanya ve İtalya söz konusu olduğunda kamuoyunun daha dengeli bir tablo çizdiği görüldü. Almanya için “dost” diyenlerin oranı yüzde 44,4 olurken, “düşman” diyenler yüzde 43 seviyesinde kaldı.

İtalya’da ise “dost” oranı yüzde 48 ile “düşman” oranı olan yüzde 42,5’in üzerinde gerçekleşti.

EN "DOST" ÜLKE CAN AZERBAYCAN

Araştırmada Türkiye’ye en yakın görülen ülke ise Azerbaycan oldu. Katılımcıların yüzde 60,5’i Azerbaycan’ı “dost” olarak nitelendirdi. Japonya yüzde 52, Çin yüzde 50,2 ve İtalya yüzde 48 ile dost algısının yüksek olduğu diğer ülkeler arasında yer aldı.

İRAN VE RUSYA KONUSUNDA KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Bazı ülkelerde “fikrim yok/cevap yok” oranlarının da dikkat çektiği görüldü. Özellikle İran, Rusya ve Japonya gibi ülkelerde bu oran yüzde 15’e yaklaşırken, seçmenlerin dış politika algısında belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.