Sakarya'daki esnaf köpek saldırılarını anlattı

Akyazı ilçesinde köpeklerin sürü halinde gezdiğinden yakınan esnaf, geçtiğimiz günlerde bir çocuğu saldırıdan kurtardığı anları anlatarak, "Köpek meselesi kanayan yaramız" dedi.

Sayısız can alan başıboş köpek sorunu hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 25 Kasım günü yaşanan olayda, okuldan evine dönen çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

Köpeklerden kaçmaya başlayan çocuğun yardımına çevredeki esnaflar yetişti.

Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, dükkanlarından çıkarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

"Çocuğa saldıran köpekler, diğer günlerde de sürü halinde geziyor"

Olayın yaşandığı sokakta berberlik yapan Necmettin Uzun, “Her akşam çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra evlerine gitmek için kullandıkları yol burası. O akşam küçük çocuğa saldıran köpekler, diğer günlerde de buralarda sürü halinde geziyorlar. Esnaflar olarak biz onları buralardan uzaklaştırıyoruz.





"Köpeklerin saldırdığını gördüm"

Olayın olduğu akşam çocuğumuz okulundan çıkmış ve rutin bir şekilde evine gidiyordu. Ben de o esnada dükkanın içerisindeydim ve dışarıdan gelen ses üzerine çıktım, köpeklerin saldırdığını gördüm. Diğer esnaf arkadaşlarımız hemen çocuğu aldılar. Ben de o esnada masanın üzerinde bulunan cam şişeyi köpeklere doğru fırlatarak uzaklaşmalarını sağladım. Bu şekilde çocuğumuzu bir tehlikeden kurtarmış olduk” dedi.

“Köpek meselesi kanayan yaramız”

Diğer bir esnaf Ali Sami Ateş ise, “Bu köpek meselesi yıllardan beri bizim kanayan bir yaramız. Belediye aslında bu köpekleri topluyor fakat yine de baş edilemiyor. Bu köpekler farklı ilçe ve köylerden bırakılıyor” diye konuştu.