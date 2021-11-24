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- Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada
Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada
Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma; bıçak, sopa ve sandalyelerle saldırıya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 24.11.2021 - 11:44
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:58
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yabancı uyruklu iki kişi arasında korkunç bir kavga meydana geldi.
Taraflar birbirine bıçak, şemsiye, sopa ve sandalyelerle saldırdı.
Kavgaya çevrede bulunan şahısların da dahil olmasıyla olay gittikçe alevlendi.
O ANLAR KAMERADA
Vahşi saldırı anı ise, olay bölgesinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada VİDEO