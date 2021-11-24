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Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada

Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada

Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma; bıçak, sopa ve sandalyelerle saldırıya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.