Euro
14.0977
-2.35%
Dolar
12.5753
-1.81%
Altın
729.2
-1.27%
Borsa
1.826
2.32%
Bitcoin
717.663
5.62%
BTXN Coin
27.55
32.45%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada

    Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma; bıçak, sopa ve sandalyelerle saldırıya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yabancı uyruklu iki kişi arasında korkunç bir kavga meydana geldi.

    Taraflar birbirine bıçak, şemsiye, sopa ve sandalyelerle saldırdı.

    Kavgaya çevrede bulunan şahısların da dahil olmasıyla olay gittikçe alevlendi.

    O ANLAR KAMERADA

    Vahşi saldırı anı ise, olay bölgesinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    Sakarya'daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada VİDEO

    Sakarya daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada #1

    Sakarya daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada #2

    Sakarya daki şemsiye ve sandalyelerle saldırı anı kamerada #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir