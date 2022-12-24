Samsun'da 112’yi 505 kez arayıp hakaret eden kişiye 63 farklı dava açıldı

112 Acil Çağrı Merkezi’ni 1 yılda 505 kez arayarak küfür ve hakaret eden vatandaşa 63 farklı dava açıldı.

Samsun’da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyenlerin işini zorlaştıran vatandaşlar çağrı merkezini gereksiz yere defalarca aradı.

2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 1 milyon 293 bin 544 adet çağrının 637 bin 924’ü asılsız çıktı.

Gerçek yardım bekleyen çağrıların içeriğinde ise 336 bin 677’si sağlık, 254 bin 784’ü emniyet, 27 bin 170’i jandarma, bin 709’u AFAD, 5 bin 269’u orman yangınları, 27 bin 427’si itfaiye, 2 bin 584’ü sahil güvenlik yer aldı.

Asılsız arayan kişiye 63 farklı dava açıldı

İdari cezalar ve davalar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, 1 yıl içerisinde 941 kez arayarak meşgul eden kişiye 2 kez idari para cezası uyguladıklarını, 505 kez arayarak küfür ve hareketler söyleyen kişiye gerek personel gerek kurum olarak 63 farklı dava açtıklarını ifade etti.

1 kişi 2022 yılı içerisinde 941 kez aradı

Demir, "2022 yılı içerisinde 1 milyon 293 bin 544 adet çağrı geldi. Çağrı dağılımı arasında en yüksek olan alan sağlık oldu. Sağlık birimine gelen çağrıların yüzde 75’i şehir merkezlerinden gelen çağrıları oluşturdu. İkinci en çok çağrı gelen birimimiz ise emniyet birimimiz oldu.

Diğer kalan 906 bin 287 adet çağrıya ise bilgilendirme ve danışma hizmeti vermiş olduk. Ben artık asılsız ve gereksiz çağrı üzerinde çok durmak istemiyorum.

Bu kapıyı gereksiz yere meşgul etmemek lazım. 1 kişi 2022 yılı içerisinde 941 kez 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzü aramış. Bu kişiye biz idari para cezamızı yazmışız. 2. kez idari para cezamızı 1122 TL’yi de yazmışız. Israr ederse 2023 yılında bu vatandaşımızla alakalı dava yoluna gideceğiz.

Ayrıca kurumumuzu 1 yılda 505 kez rahatsız eden bir vatandaşımız daha var ki bu kişinin durumu daha farklıdır. Her defasında aradığında kurumumuza hakaret ediyor. Kurumumuz ve şahsi olmak üzere bu kişiye 63 farklı dava açtık." dedi.

"44 kişiye toplam 24 bin 684 TL para cezası"

İHA'nın haberine göre, 44 kişiye 24 bin 684 TL ceza Samsun 112’yi arayarak gereksiz meşgul eden kişilere 2022 yılında toplamda 24 bin 684 TL para cezası uygulandığını ifade eden Müdür Emin Demir, "Asılsız ve gereksiz 112 numarası aranmamalıdır. Bu tür aramalar o an için zorda olan bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olabilecektir. Bu da kesin bir dille kul hakkına girmektir.

Bu sebeple darda ve zorda kaldığımız zamanlar içerisinde devletimizin tüm desteğini alabileceğimiz 112 numarasını aramalıyız. Aksi hareket edenlere bu konuyla alakalı 1. uyarı için 561 TL, 2. uyarı için 1122 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettiği tespit edilen 44 kişiye toplam 24 bin 684 TL para cezası uygulanmıştır.

112 Çağrı Merkezimizin daha verimli ve etkin görev yapabilmesi için sadece acil durumu olan vatandaşların araması önem arz etmektedir. Merkezimiz 7/24 Samsun sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza fedakârca destek sağlamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.