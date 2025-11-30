Abone ol: Google News

Samsun’da 200 kilo kaçak midye ele geçirildi

Tekkeköy ilçesinde bir kamyonette yapılan kontrollerde ele geçirilen 200 kilo kaçak kara kıllı midye doğal ortamına bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 37 bin 770 TL para cezası uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 12:52
  • Tekkeköy'de 200 kilo kaçak midye ele geçirildi.
  • Midyeler denize geri salındı.
  • Sürücüye 37,770 TL ceza kesildi.

Samsun'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada, 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.

Yakalanan midyeler, gerekli incelemenin ardından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.

37 BİN 770 TL CEZA UYGULANDI 

Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

