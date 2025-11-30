Samsun’da 200 kilo kaçak midye ele geçirildi

- Tekkeköy'de 200 kilo kaçak midye ele geçirildi.
- Midyeler denize geri salındı.
- Sürücüye 37,770 TL ceza kesildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Samsun'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir kamyonette arama yapıldı.
Yapılan aramada, 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.
Yakalanan midyeler, gerekli incelemenin ardından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.
37 BİN 770 TL CEZA UYGULANDI
Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.