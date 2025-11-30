Samsun’da 200 kilo kaçak midye ele geçirildi Tekkeköy ilçesinde bir kamyonette yapılan kontrollerde ele geçirilen 200 kilo kaçak kara kıllı midye doğal ortamına bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 37 bin 770 TL para cezası uygulandı.