İstanbul'da Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk

ABD'li rap yıldızı Kanye West, 11 yıl aradan sonra çıktığı Avrupa turnesinin ilk durağı Türkiye oldu.

West, bu akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek.

2,5 KİLOMETRE KUYRUK

Konser öncesinde, alanın hemen dışında West tarafından tasarlanan lisanslı tekstil ve aksesuar ürünlerinin satıldığı bir stand kuruldu.

West'in hayranları kapıların açılmasıyla birlikte standa yoğun ilgi gösterdi. Standın önünde devasa bir kuyruk oluştu.

Kuyruğun uzunluğu kısa sürede 2,5 kilometreye ulaştı.

SICAK DA KORKUTMADI

Sıcak havaya rağmen kuyruk West hayranlarının gözünü korkutmadı.

Yavaş ilerlemesine rağmen konsere gidenlerin kuyruktan çıkmadıkları gözlemlendi

EN UCUZ ÇORAP BİN TL

Standda satışa sunulan, West tarafından tasarlanmış aksesuar ve tişörtlerden en ucuzu 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yine standda satılan, West'in lisanslı çoraplarından en uygun fiyatlı olanı ise 1000 TL'ye satılıyor.