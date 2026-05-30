Mansur Yavaş, Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel, Güvenpark'ta CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaşma programında bir araya geldi.

Özel'in bayramlaşma programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Özel'i destekleyen CHP'li milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel'den önce programda konuşan Mansur Yavaş da "Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Bu süreci ortak akılla yönetelim." ifadesini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'A "TARAFINI SEÇ" BASKISI MI?

Ankara Bölge Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevi düşen Özgür Özel ve ekibinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, mutlak butlan sürecinde bir taraf seçmeye zorladığı iddiaları kulislerde dolanan bilgiler arasında yer alıyor.

Bugün Yavaş'ın verdiği kareler de bu iddiaları doğrular nitelikte.

Öte yandan Ankara'da görev yapan gazetecilerin ve bazı TV yorumcularının dile getirdiği "Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecek" tezleri de suya düşmüş oldu.

KRİTİK GÜNLERDE GENELDE YURT DIŞINDA

CHP içindeki krizlerde genelde ortada durmasıyla dikkat çeken Mansur Yavaş, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Tayvan'daydı.

2016 yılında MHP'de yaşanan krizde de Almanya'da olan Yavaş, mutlak butlan kararının çıktığı gün de Londra'da olduğu öğrenildi.

Yavaş'ın kriz anlarında yurt dışında yakalanması, sosyal medya kullanıcıları arasında bir latife duruma gelmiş halde. Öyle ki Yavaş'ın krizlerin içinde bulunmamak ve bir tavır koymamak adına kasıtlı olarak yurt dışına çıktığını dillendirenlerin sayısı azımsanmayacak seviyede.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYDI

Mansur Yavaş'ın 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olduğu kamuoyu nezdinde bilinen bir gerçek.

Hatta Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu üçlü şekilde bir masa etrafında kamera karşısına geçmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendireceğini açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE KOL KOLA YÜRÜDÜ

30 Mayıs'ta Özgür Özel ve destekçilerinin CHP Ankara İl binası önünde düzenledikleri bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüş ise Mansur Yavaş için "tarafını seçti" yorumlarına neden oldu.

Özgür Özel ve ekibi tarafından baskı altına alındığı iddia edilen Mansur Yavaş'ın yürüyüş esnasında Özgür Özel ve Murat Emir tarafından koluna girilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı Yavaş'ın gözaltına alınmış gibi, zorla götürüldüğüne vurgu yaparken bazı kullanıcılar da Yavaş'ın alandan kaçmaması için partililer tarafından sıkı sıkıya tutulduğu yorumunu yaptı.

Yavaş bugün katıldığı programla ilgili sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda henüz bulunmadı.