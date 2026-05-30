Alanya Belediye Başkanı, Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı

CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan iki başlılığın en net görüldüğü gün bugün oldu.

Mahkeme kararıyla hukuken genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada mahkeme kararıyla görevden alınan yönetimle bağlantılı isimleri ima ederek "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ FARKLI MİTİNG

Mahkeme kararıyla genel başkanlıktan görevden uzaklaştırılan Özgür Özel de aynı saatte CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

Partililerin bir kısmı Kılıçdaroğlu tarafının Genel Merkez'de düzenlediği buluşmaya, bir kısmı ise Özel tarafının Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlediği buluşmaya katıldı.

MAKETİNİ GÖNDERDİ

CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise iki etkinliğe de kendisi katılmadı.

Özçelik, Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı'nın önünde düzenlediği mitinge maketini gönderdi.