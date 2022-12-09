Samsun'da 5 yaşındaki çocuk demir basketbol potasında can verdi

Oyun oynamak için gittiği ortaokulun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına giren küçük çocuk sıkışarak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki çocuğun acı ölümü yürekleri dağladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan olayda, Metehan Kerem Yılmaz oyun oynamak için okulun bahçesine gitti.

Potada sıkıştı

Buradaki katlanır demir potasının arasına giren Yılmaz, bir süre sonra çıkamadı.

Sıkışan çocuğu, geçen zamanın ardından annesi buldu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın aktarımına göre; çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.