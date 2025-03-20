İHA
Samsun'un Canik ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Serdar Dündar, Atatürk Bulvarı mevkiinde kavşaktan dönüş yaptı.
Bu sırada Dündar, önüne çıkan belediye otobüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı.
OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI
Dündar, kontrolsüz manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi.
1 YARALI
Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Saliha Pehlivan (39) yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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