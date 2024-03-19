Samsun'da annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi
DHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı kırıp, giren Irak uyruklu Ahmet Halef Taha, 100 bin TL değerinde eşyayı valize doldurup, kaçtı.

Bir gün sonra tekrar eve gelen Taha, bu kez valize sığdıramadığı eşyaları çaldı.

İhbarda bulundular

Bir süredir annesinde kalan evin sahibi, geldiğinde kırılan kapısını görünce polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alındı

Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha, tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)