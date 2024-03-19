Samsun'da annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi

DHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı kırıp, giren Irak uyruklu Ahmet Halef Taha, 100 bin TL değerinde eşyayı valize doldurup, kaçtı.
Bir gün sonra tekrar eve gelen Taha, bu kez valize sığdıramadığı eşyaları çaldı.
İhbarda bulundular
Bir süredir annesinde kalan evin sahibi, geldiğinde kırılan kapısını görünce polise ihbarda bulundu.
Gözaltına alındı
Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha, tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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