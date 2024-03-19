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Samsun'da annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi

Samsun'da annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi İlkadım ilçesinde 1 gün arayla aynı eve girip, hırsızlık yapan 45 yaşındaki Irak uyruklu Ahmet Halef Taha, yakalanıp, tutuklandı. Ev sahibinin hırsızlık döneminde annesinde olduğu öğrenildi.