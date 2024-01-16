Samsun'da araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı Tekkeköy ilçesinde gece saatlerinde park halindeki araçlardan mazot çalan 1 kişi tutuklandı. Bir kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde ilçe polisi yaya olarak devriye gezerken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu ve içinde arama yaptı.

Aracın bagajında elektrikli mazot çekme aparatı, 2 bidon içinde 60 litre mazot ve aracın ön koltuğunda 21 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili araçta bulunan H.M.G. ve R.A. gözaltına alındı.

Polis gözaltına alınan şahısların 2 ayrı araçtan mazot çaldıklarını tespit etti.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.M.G. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Biri tutuklandı

R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.M.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)